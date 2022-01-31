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Ankara’dan Körfez ülkelerine çıkarma! Başkan Erdoğan BAE ve Suudi Arabistan’a gidecek

A Haber
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Giriş: 31.01.2022 10:26
Güncelleme:31.01.2022 10:27
Ankara'nın diplomasi trafiği yoğun. Öyle ki Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Bahreyn'e yapacağı ziyaretin ardından gözler tekrar Türkiye-Körfez ilişkilerine çevrildi. Bu ziyaretin ardından 14 Şubat'ta Başkan Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri'ne iade-i ziyaret gerçekleştirecek. Ekonomi başta olmak üzere ikili ilişkiler tüm yönleriyle ele alınacak.
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