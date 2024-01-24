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Ankara’dan aday gösterilen ilçe başkanları A Haber’e özel açıklamalarda bulundu

ahaber.com.tr
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Giriş: 24.01.2024 14:11
Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün Ankara’da düzenlenen programla ilçe belediye başkanlarını tek tek açıkladı. İlçelerden aday gösterilen isimler A Haber’e özel açıklamalarda bulundu.
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