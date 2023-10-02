02 Ekim 2023, Pazartesi
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Ankara'daki kalleş saldırı sonrası HDP'den alçak tehdit! HDPKK Sözcüsü Çiğdem Kılıçgün Uçar: Türk milleti bedel ödemeye devam edecek
TBMM'nin 28'inci dönem 2'nci yasama yılının açılışı nedeniyle düzenlenecek törenden saatler önce Ankara'da İçişleri Bakanlığı'na bombalı saldırı girişiminde bulunuldu. Saldırıda teröristlerden birisi kendini patlatırken, diğer terörist etkisiz hale getirildi. Olayda 2 polis memuru da yaralanmıştı. Yaşanan hain terör saldırısının ardından terör örgütü PKK'nın siyasi ayağı HDP, alçakça bir tehditte bulundu. HDPKK Sözcüsü Çiğdem Kılıçgün Uçar, açıklamasında,"Türkiye halkları bunun bedelini her geçen gün daha ağır ödemektedir” ifadelerini kullandı.