16 Haziran 2022, Perşembe
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Ankara'daki felaketin sebebi cinayet gibi dolgu! “İnşallah yağmur yağmaz”
CHP Mamak Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı İlkay Yiğit ve Ramazan Gök'ün ölümüne yol açan sel baskınının, Ankara Büyükşehir Belediyesinin bölgede yol ve köprü çalışması sırasında dere yatağını daralttığı ve menfeze plastik boru döşenmesinin neden olduğu belirlendi. Çevrede bulunan esnaf ve vatandaşın büyükşehir belediyesi çalışanlarını uyarmalarına rağmen menfeze plastik boru döşeyerek dolgu çalışması yaptıkları ve ekiplerin "İnşallah yağmur yağmaz" dediklerini ortaya çıkarken 5 metrelik dere yatağının 1 metreye kadar düşürüldüğünü anlattı.