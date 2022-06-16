16 Haziran 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Ankara'daki felaketin sebebi cinayet gibi dolgu! “İnşallah yağmur yağmaz”

Ankara'daki felaketin sebebi cinayet gibi dolgu! “İnşallah yağmur yağmaz”

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 16.06.2022 16:15
Güncelleme:16.06.2022 16:16
CHP Mamak Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı İlkay Yiğit ve Ramazan Gök'ün ölümüne yol açan sel baskınının, Ankara Büyükşehir Belediyesinin bölgede yol ve köprü çalışması sırasında dere yatağını daralttığı ve menfeze plastik boru döşenmesinin neden olduğu belirlendi. Çevrede bulunan esnaf ve vatandaşın büyükşehir belediyesi çalışanlarını uyarmalarına rağmen menfeze plastik boru döşeyerek dolgu çalışması yaptıkları ve ekiplerin "İnşallah yağmur yağmaz" dediklerini ortaya çıkarken 5 metrelik dere yatağının 1 metreye kadar düşürüldüğünü anlattı.
Gerilimi düşürecek kareler
Gerilimi düşürecek kareler
Ankara’daki felaketin sebebi cinayet gibi dolgu!
Ankara'daki felaketin sebebi cinayet gibi dolgu!
Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar!
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar!
Sarıyer’de İETT aracı dehşet saçtı! Yaralılar var
Sarıyer'de İETT aracı dehşet saçtı! Yaralılar var
Bozdağ: Fezleke haftaya TBMM’ye getirilir
Bozdağ: Fezleke haftaya TBMM'ye getirilir
Yolsuzluk iddiası! CHP’liler sessizliğe büründü
Yolsuzluk iddiası! CHP’liler sessizliğe büründü
Mumcu: Yavaş - İmamoğlu adaylık yarışına tutuştu
Mumcu: Yavaş - İmamoğlu adaylık yarışına tutuştu
ABD’nin teröre akılalmaz destek!
ABD’nin teröre akılalmaz destek!
AK Parti’de İl Başkanları Toplantısı
AK Parti'de İl Başkanları Toplantısı
NATO ülkelerinin savunma bakanları toplandı
NATO ülkelerinin savunma bakanları toplandı
Öcalan lehine slogan atan 9 kişi gözaltına alındı
Öcalan lehine slogan atan 9 kişi gözaltına alındı
Pençe-Kilit’ten acı haber!
Pençe-Kilit'ten acı haber!
Daha Fazla Video Göster