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Ankara'da yollar adeta havuza döndü! "Meteoroloji uyarı herhangi bir önlem alınmadı"

ahaber.com.tr
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Giriş: 15.06.2021 09:36
Ankara'da şiddetini artıran yağmur nedeniyle yollarda su birikintisi oluştu. Havuza dönen yollarda sürücüler zor anlar yaşadı. Sağanak yağış sonrasında birçok yerde su baskınları meydana geldi. Bazı noktalarda aralarında kamyonlarında olduğu araçlar su altına kaldı. AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan konuya ilişkin "Mal kaybını bir yana bırakın insanlarımızın hayati tehlikesi var. Görüntüler içler acısı. Sorumluları sorumluluk almaya davet ediyorum. Ankaralı hemşehrilerim bunları haketmiyor" ifadelerini kullandı.
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