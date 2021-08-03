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Ankara'da yangın: Kuş Cenneti bölgesinde yangına ilişkin resmi açıklama

İHA
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Giriş: 03.08.2021 09:32
Ankara'nın Nallıhan ilçesinde yer alan Kuş Cenneti bölgesinde yangın çıktı. Çıkan yangın rüzgarın etkisiyle giderek büyürken yangın söndürme çalışmalarına vatandaşlar da katıldı. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada yangının kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.
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