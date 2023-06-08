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Ankara'da yangın faciası! Feci şekilde can verdi

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Giriş: 08.06.2023 16:03
Ankara'da bulunan bir apartmanın 5'inci katında çıkan yangın facia ile sonuçlandı. Yangında 78 yaşındaki Fatma Akbıyık hayatını kaybederken, 4 kişi ise dumandan etkilendi.
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