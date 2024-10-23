Ankara'da TUSAŞ'a terör saldırısı! Uzman isimler A Haber'de değerlendirdi:

Ankara'da TUSAŞ'a yapılan terör saldırısının anlamı ne? Terör ve Güvenlik Uzmanı İsmail Cingöz ve Terör ve güvenlik uzmanı Doç. Dr. Ali Fuat Gökçe, A Haber'de değerlendirdi.

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