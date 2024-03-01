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Ankara'da Turgut Altınok Mansur Yavaş'ın dengesini bozdu! "Su fiyatları inemez" dedi 2019'daki sözleri gündem oldu

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Giriş: 01.03.2024 09:14
Güncelleme:01.03.2024 09:19
31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere 1 ay kala, Cumhur İttifakı'nın adayı Turgut Altınok göreve gelmesinin ardından suya yüzde 50 indirim yapacağı müjdesini vermişti. Altınok'un bu vaadi CHP'li Mansur Yavaş'ın adeta dengesini bozdu. Yavaş, bu indirimin mümkün olmadığını iddia ederken; sosyal medyada 2019 seçimleri öncesi kendisinin su fiyatlarıyla ilgili verdiği vaatler gündem oldu. O dönem suyu neredeyse bedavaya vereceğini iddia eden Yavaş'ın göreve gelmesi sonrası Ankaralı köylüler fahiş su faturalarını ödemek için ineklerini satmak zorunda kalmıştı.
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