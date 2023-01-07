Ankara’da toplu ulaşıma zam yolda! 6,5 TL olan tam bilet 9,5 TL’ye çıkacak

İstanbul ve İzmir'in ardından Ankara'dan da ulaşıma zam sinyali geldi. Ankara Büyükşehir Belediyesi, ilk Ulaşım Koordinasyon Merkezi toplantısında zam konusunu gündeme getirmeye hazırlanıyor. Başkent'te 6,5 TL olan tam biletin, 9,5 TL olacağı öngörülüyor.

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