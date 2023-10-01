Ankara'da terör saldırısı girişimi | Bakan Yerlikaya son durumu aktardı

Ankara'da İçişleri Bakanlığı önünde iki terörist saldırı girişiminde bulundu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, olaya ilişkin detayları sosyal medya hesabından paylaştı. Yerlikaya, paylaşımında 'Saat 09.30 sıralarında İçişleri Bakanlığımız Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önüne hafif ticari araçla gelen 2 terörist bombalı saldırı eyleminde bulunmuştur. Teröristlerden biri kendini patlatmış, diğer terörist etkisiz hale getirilmiştir.' dedi. Yaralı polislerin sağlık durumları hakkında bilgi veren Bakan Yerlikaya, "Hain terör saldırı girişiminde yaralanan kahraman polislerimiz Alim Reis Demirel ve Erkan Karataş’ın tedavileri devam etmektedir. Çok şükür hayati tehlikeleri bulunmuyor." ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, saat 09.30 sıralarında İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önüne hafif ticari araçla gelen 2 teröristin bombalı saldırı eyleminde bulunduğunu, 2 emniyet mensubunun hafif yaralandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya'nın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Emniyet Genel Müdürlüğü girişinde alçak hain terör saldırısı girişimi bulunulmuştur. Onlar araçtan iner inmez, onlara karşılık verilmiş, biri kendini patlatmış, diğeri vurularak etkisiz hale getirilmiştir.

Kahraman polisimi kutluyorum, Erkan'ım ve Alim Reis'in, buradaki diğer arkadaşlarımı kutluyorum. Erkan'ım Alim reisim gerekli tedavileri devam ediyor. Birazdan yanlarına giderek ziyaret edeceğim.

Terör örgütlerinin hepsiyle azimle, kararlılıkla devam ediyor. Artık Türkiye Yüzyılı'ndan terörün en ufak olmadığı bir yüzyıl için gayret gösteriyoruz.