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Ankara’da terör saldırı girişiminin perde arkası! Hava harekatı neden önemli?

A Haber
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Giriş: 02.10.2023 12:47
Ankara'daki terör saldırısı girişimini, MİT'in nokta operasyonlarını ve Irak'ın kuzeyine dün gece başlatılan hava harekatlarını A Haber canlı yayınına katılan emekli hava korgeneral Dr. Erdoğan Karakuş değerlendirdi.
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