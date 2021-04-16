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Ankara'da terör örgütü DEAŞ'ın sözde yöneticisi bazada saklanırken yakalandı

İHA
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Giriş: 16.04.2021 14:57
Güncelleme:16.04.2021 15:22
Son dakika haberine göre... Ankara'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda biri sözde yönetici 3 şüpheli gözaltına alındı. Saklandığı evde baza içerisinde ağlarken yakalanan S.K'nin DEAŞ'ın Cezire'deki en yetkili üç sözde yöneticisinden biri olduğu, örgüt içerisinde üst düzey emir olarak bilindiği tespit edildi.
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