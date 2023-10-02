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Ankara’da saldırı girişiminde bulunan teröristler Kayseri’de veterineri katletti

A Haber
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Giriş: 02.10.2023 10:24
Ankara'da İçişleri Bakanlığına yönelik bombalı saldırı girişimiyle ilgili önemli ayrıntılar ortaya çıktı. Teröristlerin Kayseri Develi'de veteriner teknisyeni Mikail Bozlağan'ı öldürüp gasp ettikleri araçla Ankara'ya gittikleri belirlendi.
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