07 Haziran 2022, Salı
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Ankara'da sağanak yağmur sonrası sel: Sokaklar dereye döndü, araçlar suya gömüldü
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Ankara'da etkili olan şiddetli sağanak yağış nedeniyle sel meydana geldi. Yollar göle döndü, ev ve iş yerlerini su bastı. Yenimahalle ilçesinde suyla kaplanan yolda kalan minibüsteki yolcular, iş makinesi ile kurtarıldı. Bazı vatandaşlar ise canlarını araçların üstüne çıkarak kurtardı. Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel son durumu A Haber canlı yayınında anlattı.