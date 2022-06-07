07 Haziran 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Ankara'da sağanak yağmur sonrası sel: Sokaklar dereye döndü, araçlar suya gömüldü

Ankara'da sağanak yağmur sonrası sel: Sokaklar dereye döndü, araçlar suya gömüldü

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 07.06.2022 15:27
Güncelleme:07.06.2022 15:48
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Ankara'da etkili olan şiddetli sağanak yağış nedeniyle sel meydana geldi. Yollar göle döndü, ev ve iş yerlerini su bastı. Yenimahalle ilçesinde suyla kaplanan yolda kalan minibüsteki yolcular, iş makinesi ile kurtarıldı. Bazı vatandaşlar ise canlarını araçların üstüne çıkarak kurtardı. Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel son durumu A Haber canlı yayınında anlattı.
Sahte ürün nasıl tespit ediliyor?
Sahte ürün nasıl tespit ediliyor?
İstanbul’un alarm veren dereleri
İstanbul'un alarm veren dereleri
Suikastçı nasıl yakalandı?
Suikastçı nasıl yakalandı?
Gezi Parkı davasında gerekçeli karar!
Gezi Parkı davasında gerekçeli karar!
Erdoğan-Bahçeli görüşmesi sona erdi
Erdoğan-Bahçeli görüşmesi sona erdi
Sokaklar dereye döndü, araçlar suya gömüldü
Sokaklar dereye döndü, araçlar suya gömüldü
Yunanistan’a tepki: Ağlamada başarılılar
Yunanistan'a tepki: Ağlamada başarılılar
Türkiye’yi şikayet zinciri!
Türkiye'yi şikayet zinciri!
İşte Türkiye’nin askeri başarısının sırrı
İşte Türkiye'nin askeri başarısının sırrı
Maymun çiçeği Türkiye’de görüldü mü?
Maymun çiçeği Türkiye'de görüldü mü?
Bakan Akar: Kimse bize engel olmaya kalkmasın
Bakan Akar: Kimse bize engel olmaya kalkmasın
Pandemi sonrası ilk kafile!
Pandemi sonrası ilk kafile!
Daha Fazla Video Göster