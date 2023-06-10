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Ankara’da roket farikasında patlama! MSB açıkladı: 5 işçi şehit oldu

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Giriş: 10.06.2023 10:58
Son dakika haberleri… Ankara'da Makine ve Kimya Endüstrisine ait roket ve patlayıcı fabrikasında patlama sonrası yangın çıktı. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada 5 işçinin şehit olduğu patlama ile ilgili adli ve idari soruşturmanın başladığı belirtildi.
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Ankara’da roket fabrikasında patlama!.
Ankara'da roket fabrikasında patlama!.
Roket farikasında patlama: 5 işçi şehit
Roket farikasında patlama: 5 işçi şehit
Ankara’da roket fabrikasında patlama!
Ankara'da roket fabrikasında patlama!
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