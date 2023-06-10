Ankara'da roket fabrikasında patlama! A Haber olay yerinde

Ankara'da bulunan MKE roket ve patlayıcı fabrikasında sabah saatlerinde yangın çıktı. Alınan bilgiye göre fabrikada patlama seslerinin ardından dumanlar yükselirken, bölgeye itfaiye ve ambulans sevk edildi. Patlamada hayatını kaybeden vatandaşların olduğu öğrenildi. Yangın, itfaiye ekiplerince büyük ölçüde kontrol altına alındı. 5 kişinin enkaz altında olduğu öğrenildi. A Haber muhabiri Kübra Bal olay yerinden son gelişmeleri aktardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN