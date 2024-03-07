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Ankara’da renkli anlar! Brezilyalı jonglör trafikte gösteri yaptı

ahaber.com.tr
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Giriş: 07.03.2024 08:57
Brezilyalı jonglör Ankara'da kırmızı ışıkta gösteri yaptı. Sürücüler arasında “Devamlı böyle gösteriler olsun” diyen de vardı şaşkınlığını dile getiren de. İşte trafikteki o renkli anlar…
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