Ankara’da renkli anlar! Brezilyalı jonglör trafikte gösteri yaptı

Brezilyalı jonglör Ankara'da kırmızı ışıkta gösteri yaptı. Sürücüler arasında “Devamlı böyle gösteriler olsun” diyen de vardı şaşkınlığını dile getiren de. İşte trafikteki o renkli anlar…

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