Ankara’da reklam belediyeciliği! Mansur Yavaş’ın “engelleniyoruz” algısı

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin iddiasına göre başkent en parlak dönemini yaşıyor. Ancak belediye meclisi üyeleri ve ilçe belediye başkanları aynı fikirde değil. Hatta tam aksine son 4 buçuk yıldır ankara'nın hizmet belediyeciliğinden çok, reklam belediyeciliği ile yönetildiğini söylüyorlar. Peki reklam belediyeciliği seçim kazandırır mı? Yanıtını sorduk.

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