16 Ağustos 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Ankara’da reklam belediyeciliği! Mansur Yavaş’ın “engelleniyoruz” algısı

Ankara’da reklam belediyeciliği! Mansur Yavaş’ın “engelleniyoruz” algısı

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 16.08.2023 15:44
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin iddiasına göre başkent en parlak dönemini yaşıyor. Ancak belediye meclisi üyeleri ve ilçe belediye başkanları aynı fikirde değil. Hatta tam aksine son 4 buçuk yıldır ankara'nın hizmet belediyeciliğinden çok, reklam belediyeciliği ile yönetildiğini söylüyorlar. Peki reklam belediyeciliği seçim kazandırır mı? Yanıtını sorduk.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Ankara’da reklam belediyeciliği!
Ankara’da reklam belediyeciliği!
CHP’de yine yasak aşk rezaleti!
CHP’de yine yasak aşk rezaleti!
Karaköy’de otopark çilesi
Karaköy'de otopark çilesi
AK Parti’nin kuruluş yıl dönümü
AK Parti’nin kuruluş yıl dönümü
Özgür Özel’den İmamoğlu açıklaması
Özgür Özel'den "İmamoğlu" açıklaması
Kılıçdaroğlu’nun sözlerine çok sert tepki
Kılıçdaroğlu'nun sözlerine çok sert tepki
İttifak olmadan İmamoğlu yetmeyebilir
"İttifak olmadan İmamoğlu yetmeyebilir"
Bakan Tekin’den flaş açıklamalar
Bakan Tekin'den flaş açıklamalar
Herkes dönsün kendi namusuna baksın
"Herkes dönsün kendi namusuna baksın"
Süresiz nafaka kalkacak mı?
Süresiz nafaka kalkacak mı?
MİT’ten Gara’da nokta operasyon
MİT'ten Gara'da nokta operasyon
Türk Dünyası Tıp Kurultayı
Türk Dünyası Tıp Kurultayı
Daha Fazla Video Göster