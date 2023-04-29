Ankara'da PKK/KCK ve FETÖ operasyonu! 15 ilde düğmeye basıldı

Son dakika haberine göre Ankara’da yürütülen PKK/KCK ve FETÖ/PDY’ye yönelik soruşturmalarda, haklarında gözaltı kararı verilen 54 şüphelinin yakalanması için Ankara merkezli 15 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı. Detayları A Haber muhabiri Kübra Bal aktardı.

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