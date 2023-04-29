29 Nisan 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Ankara'da PKK/KCK ve FETÖ operasyonu! 15 ilde düğmeye basıldı

Ankara'da PKK/KCK ve FETÖ operasyonu! 15 ilde düğmeye basıldı

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 29.04.2023 11:26
Son dakika haberine göre Ankara’da yürütülen PKK/KCK ve FETÖ/PDY’ye yönelik soruşturmalarda, haklarında gözaltı kararı verilen 54 şüphelinin yakalanması için Ankara merkezli 15 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı. Detayları A Haber muhabiri Kübra Bal aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
15 ilde terör operasyonu
15 ilde terör operasyonu
Yola çıktı! 1 yıl ücretsiz
Yola çıktı! 1 yıl ücretsiz
Milli eserler 1 Mayıs’ta hangardan çıkacak!
Milli eserler 1 Mayıs’ta hangardan çıkacak!
Şehit Astsubaya veda...
Şehit Astsubaya veda...
Togg T10X için teslimat süreci başlıyor
Togg T10X için teslimat süreci başlıyor
Türkiye’nin temel taşları! İşte 5 özel madde
Türkiye'nin temel taşları! İşte 5 özel madde
PKK’dan 7’li koalisyona yeni mesaj!
PKK’dan 7’li koalisyona yeni mesaj!
Depremler DASK’ın önemi artırdı!
Depremler DASK’ın önemi artırdı!
Yeşil vatan! İşte rakamlar işte gerçek
Yeşil vatan! İşte rakamlar işte gerçek
Ankara AK Parti mitingine hazırlanıyor!
Ankara AK Parti mitingine hazırlanıyor!
Başkan Erdoğan böyle hitap etti
Başkan Erdoğan böyle hitap etti
Kılıçdaroğlu’nun ajansından vizyonsuzluk!
Kılıçdaroğlu'nun ajansından vizyonsuzluk!
Daha Fazla Video Göster