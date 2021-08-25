26 Ağustos 2021, Perşembe
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Ankara'da PKK/KCK operasyonu | Terör örgütü üyeleri ile irtibatlı olan 3 kişi gözaltına alındı
Ankara’da terör örgütü PKK/PYD/YPG'ye operasyon düzenlendi. Operasyonda yabancı uyruklu 3 zanlı gözaltına alındı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Ve İstihbarat Şubesince yürütülen çalışmalarda, silahlı terör örgütü PKK/PYD/YPG'nin çatışma bölgelerinde bulunan mensuplarıyla irtibatlı oldukları belirlenen yabancı uyruklu şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon başlatıldı.