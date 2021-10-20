Ankara'da peş peşe korkutan patlamalar! Can kaybı varmı? Canlı yayında A Haber muhabiri duyurdu

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Yerleşkesinde patlama meydana geldi. Bölgede doğal gaz kesilirken patlama sonrası çıkan yangına müdahale edildi. Bölgeden son gelişmeleri A Haber muhabiri canlı yayında aktardı.

A Haber muhabiri Mert Hacıoğlu'nun canlı yayında aktardığı bilgiler:

Enerji Bakanlığı kaynaklarından alınana bilgiye göre can kaybı yok. Kuşkusuz olayla ilgili en sevindirici durum bu. Isı santralinde bir çalışma vardı. Patlama o nokta meydana geldi. Ancak neden olduğu bilinmiyordu. Bununla ilgili bir rapor çalışması yapılacak.

Bölgede doğal gaz hemen kesilmiş durumda. Çevrede güvenlik önlemleri alınmış durumda. Eskişehir yolu üzerinde ise trafik tek taraflı olarak kesilmiş durumda. Patlamaların ve alevlerin yükseldiği nokta tam olarak burası oluyor.

Önümüzdeki saatlerde oradaki çalışmalar daha hızlı devam edecek. Ama burada tabi sevindirici haber can kaybının olmaması. Patlamanın nedeni araştırılacak çünkü şiddetli ve peş peşe patlamalar yaşandı.