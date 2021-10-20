20 Ekim 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Ankara'da peş peşe korkutan patlamalar! Can kaybı varmı? Canlı yayında A Haber muhabiri duyurdu

Ankara'da peş peşe korkutan patlamalar! Can kaybı varmı? Canlı yayında A Haber muhabiri duyurdu

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 20.10.2021 10:41
Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Yerleşkesinde patlama meydana geldi. Bölgede doğal gaz kesilirken patlama sonrası çıkan yangına müdahale edildi. Bölgeden son gelişmeleri A Haber muhabiri canlı yayında aktardı.

A Haber muhabiri Mert Hacıoğlu'nun canlı yayında aktardığı bilgiler:

Enerji Bakanlığı kaynaklarından alınana bilgiye göre can kaybı yok. Kuşkusuz olayla ilgili en sevindirici durum bu. Isı santralinde bir çalışma vardı. Patlama o nokta meydana geldi. Ancak neden olduğu bilinmiyordu. Bununla ilgili bir rapor çalışması yapılacak.

Bölgede doğal gaz hemen kesilmiş durumda. Çevrede güvenlik önlemleri alınmış durumda. Eskişehir yolu üzerinde ise trafik tek taraflı olarak kesilmiş durumda. Patlamaların ve alevlerin yükseldiği nokta tam olarak burası oluyor.

Önümüzdeki saatlerde oradaki çalışmalar daha hızlı devam edecek. Ama burada tabi sevindirici haber can kaybının olmaması. Patlamanın nedeni araştırılacak çünkü şiddetli ve peş peşe patlamalar yaşandı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Kuzey Irak’ta 2 PKK’lı öldürüldü
Kuzey Irak'ta 2 PKK'lı öldürüldü
TBMM’de bütçe görüşmeleri bugün başlıyor!
TBMM’de bütçe görüşmeleri bugün başlıyor!
Vatandaş asfaltsız yollardan bıktı
Vatandaş asfaltsız yollardan bıktı
Ankara’da MTA yerleşkesinde patlama anı kamerada
Ankara'da MTA yerleşkesinde patlama anı kamerada
Ankara’daki patlamalarda can kaybı var mı?
Ankara'daki patlamalarda can kaybı var mı?
Ankara’da MTA tesisinden korkutan patlama!
Ankara’da MTA tesisinden korkutan patlama!
10 ülkenin büyükelçisine hangi mesajlar verildi?
10 ülkenin büyükelçisine hangi mesajlar verildi?
İETT faciası! Otomobille çarpıştı
İETT faciası! Otomobille çarpıştı
Dünyaya mesaj çok net!
Dünyaya mesaj çok net!
Irak ve Suriye tezkeresi TBMM’de
Irak ve Suriye tezkeresi TBMM’de
İstanbul’da trafik yoğunluğu
İstanbul'da trafik yoğunluğu
Yurtlarda yemek fiyatları nasıl belirleniyor?
Yurtlarda yemek fiyatları nasıl belirleniyor?
Daha Fazla Video Göster