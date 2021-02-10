Ankara'da otopark ücretlerine gizli zam! 6 ayda ikincisi yapıldı

Ankara'da otopark ücretlerine 6 ayda ikinci zam yapıldı. Eski tarife ile yeni tarife kıyaslandığında yüzde 50 ile yüzde 100 arasında bir artış yapıldığı gözlendi.

"Size daha ucuz bir Ankara vaat edeceğim" diyerek yola çıkan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş otopark ücretlerine 6 ayda ikinci zammını yaptı.

Otopark ücretlerine gizlice yapılan bu zam, MHP'li meclis üyesi Rüştü Biçer'in verdiği soru önergesi ile ortaya çıktı.

Önergedeki bilgilere göre, Büyükşehir Meclisi, Ocak 2020'de otopark ücretlerinde yeni bir düzenleme yaptı ve karar oy çokluğu ile alındı. Ancak büyükşehir belediyesinin otoparkları işleten şirketi ANPARK, Ağustos 2020'de herhangi bir meclis kararı olmadan ücretleri kendisine göre yeniden güncelledi.

OTOPARK ÜCRETLERİNE GİZLİ ZAM!





Eski tarife ile yeni tarife kıyaslandığında yüzde 50 ile yüzde 100 oranları arasında bir zammın yapıldığı öğrenildi.

Mansur Yavaş'ın Meclis'ten kaçırarak aldığı gizli zam kararı, 6 aydır uygulanıyor. Gelen tepkiler üzerine gizli yapılan zammı mahkeme kararına dayandırmak isteyen Yavaş "bununla ilgili bir mahkeme kararı var. Belediye haricinde otopark çalıştıran firmalar var. Mahkeme belediye bunların tarifesine karışamaz" diyerek kendini savundu.

Zamlı tarifeyi uygulayan şirket belediyeye bağlı bir şirket değil dedi. Ankara Büyükşehir Belediyesi daha önce de suya, ulaşıma ve halk ekmeğe defalarca zam yapmıştı.