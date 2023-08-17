17 Ağustos 2023, Perşembe
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Üvey Anne
- Vermem Seni Ellere
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Ankara’da Oktay Vural çatlağı mı? İYİ Partili Vural Ankara’ya aday mı olacak?
İYİ Parti ile CHP arasında Ankara krizi kapıda. Öyle ki, İYİ Parti Siyasi İşler Başkanı Oktay Vural'ın yakın çevresine, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olmak istediğini söylediği ileri sürüldü. İddiaya göre; Oktay Vural'ın bu sürpriz çıkışı parti içinde olumlu karşılık buldu. İşte ayrıntılar…