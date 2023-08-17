Ankara’da Oktay Vural çatlağı mı? İYİ Partili Vural Ankara’ya aday mı olacak?

İYİ Parti ile CHP arasında Ankara krizi kapıda. Öyle ki, İYİ Parti Siyasi İşler Başkanı Oktay Vural'ın yakın çevresine, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olmak istediğini söylediği ileri sürüldü. İddiaya göre; Oktay Vural'ın bu sürpriz çıkışı parti içinde olumlu karşılık buldu. İşte ayrıntılar…

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