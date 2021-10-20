Ankara'da MTA yerleşkesinde patlama anı kamerada! O anlar saniye saniye görüntülendi

Ankara'da Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğü Yerleşkesinde patlama meydana geldi. Ekipler patlamanın ardından çıkan yangına müdahale gerçekleştirdi. MTA’dan yapılan son dakika açıklamasında ısı santralinde meydana gelen patlamada yaralı ve can kaybının olmadığı yangının kontrol altına alındığı belirtildi.