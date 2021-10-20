20 Ekim 2021, Çarşamba
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Ankara’da MTA tesisinden korkutan patlama! Ankara patlama sesi neden oldu?
Ankara'da Dumlupınar Bulvarı'nda MTA Genel Müdürlüğü'nün önünde bir Patlama meydana geldi. Patlamanın doğal gaz hattında olduğu tahmin ediliyor. Patlama sonrası ufak çaplı bir Yangın çıktı. Ekipler yangına müdahale ediyor. Son dakika haberinin detaylarını A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu canlı yayında aktardı. Enerji Bakanlığı kaynakları can kaybının olmadığını belirtti.