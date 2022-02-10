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Ankara'da metroda bira skandalı! Makinist kabininde bira rezaleti kamerada

ahaber.com.tr
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Giriş: 10.02.2022 10:48
Güncelleme:10.02.2022 11:03
Ankara toplu taşımasında skandal görüntüler! Kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, yüzlerce vatandaşın yolculuk yaptığı esnada makinist kabinine girdi. Elinde bira şişesiyle yolculuk yapan şahıs, o anları da kayıt altına aldı.
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