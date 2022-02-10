10 Şubat 2022, Perşembe
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Ankara'da metroda bira skandalı! Makinist kabininde bira rezaleti kamerada
Ankara toplu taşımasında skandal görüntüler! Kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, yüzlerce vatandaşın yolculuk yaptığı esnada makinist kabinine girdi. Elinde bira şişesiyle yolculuk yapan şahıs, o anları da kayıt altına aldı.