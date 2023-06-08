Ankara’da mekik diplomasisi! Başkan Erdoğan’dan Putin ve Zelenski’ye baraj patlaması için komisyon teklifi

Ukrayna'da Rusya'nın kontrolündeki barajda yaşanan patlama sonrası Ankara harekete geçti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, hem Rusya hem de Ukrayna lideriyle görüştü. Patlamaya ilişkin kapsamlı bir soruşturma yapılması gerektiğini vurgulayan Başkan Erdoğan, "Türkiye olarak elimizden geleni yapmaya hazırız" mesajı verdi.

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