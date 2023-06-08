08 Haziran 2023, Perşembe
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Başım Belada
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Ankara’da mekik diplomasisi! Başkan Erdoğan’dan Putin ve Zelenski’ye baraj patlaması için komisyon teklifi
Ukrayna'da Rusya'nın kontrolündeki barajda yaşanan patlama sonrası Ankara harekete geçti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, hem Rusya hem de Ukrayna lideriyle görüştü. Patlamaya ilişkin kapsamlı bir soruşturma yapılması gerektiğini vurgulayan Başkan Erdoğan, "Türkiye olarak elimizden geleni yapmaya hazırız" mesajı verdi.