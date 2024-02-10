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Ankara’da Malatya lezzet festivali sürüyor! Depremzede esnaf Ankara’da

ahaber.com.tr
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Giriş: 10.02.2024 15:58
Hem tarihi hem de kültürel dokusu ile ziyaretçilerini büyülen Malatya, Ankara'ya taşındı. Malatya tanıtım günleri kapsamında tezgah açan depremzede esnaf, yöresel lezzetleri başkentliler ile buluşturdu. Kayısısından, kiraz yaprağı köftesine, analı kızlısından; kağıt kebabına kadar işte o vazgeçilmez lezzetler.
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Ankara’da Malatya lezzet festivali sürüyor!
Ankara’da Malatya lezzet festivali sürüyor!
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