Ankara’da kritik zirve! Suriye Dışişleri Bakanı Türkiye’ye geliyor

Suriye ordusu ile SDG arasında gerginlik sürerken Şam'dan Ankara'ya önemli bir ziyaret gerçekleştirilecek. Suriye Dışişleri Bakanı Hasan Şeybani Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşecek. Masaya hangi konular yatırılacak? Detaylarında ne var? Notları Suriye sınır hattından A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur aktardı.

