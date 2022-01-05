05 Ocak 2022, Çarşamba
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Ankara’da kritik zirve! İşte Başkan Erdoğan ve Devlet Bahçeli görüşmesinden görüntüler
Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün AK Parti Milletvekilleri ile gerçekleştirdiği toplantısından sonra MHP lideri Devlet Bahçeli’yi evinde ziyaret etti. Başkan Erdoğan kritik görüşmede Devlet Bahçeli'ye doğum günü hediyesi olarak altın varaklı çerçeve içerisinde öğrenci kütük belgesi levhası verdi. İki liderin görüşmesinden görüntüler de geldi.