05 Mart 2024, Salı
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Ankara’da kritik zirve! Başkan Erdoğan’ın konuğu Filistin Devlet Başkanı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmesi başladı. İki lider arasında yapılan görüşmede ana gündem maddesinin katil İsrail'in Gazze'ye yönelik düzenlediği saldırılar olacak. Türkiye bir kez daha bu savaşta Filistin'in yanında olduğunu vurgulayacak. Görüşmeye dair detaylarını A Haber muhabiri Rüya Akkuş aktardı. İşte detaylar...