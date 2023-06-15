15 Haziran 2023, Perşembe
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Ankara’da kritik İsveç toplantısı! İsveç’in taahhütleri ve adımları ele alındı
Türkiye, Finlandiya, İsveç Daimi Ortak Mekanizması'nın 4. toplantısı Ankara'da yapıldı. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç'ın ev sahipliğindeki toplantının ardından; İsveç'in üçlü muhtırada yer alan taahhütler bağlamında attığı adımların ele alındığı açıklandı.