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Ankara’da kritik İsveç toplantısı! İsveç’in taahhütleri ve adımları ele alındı

A Haber
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Giriş: 15.06.2023 09:43
Türkiye, Finlandiya, İsveç Daimi Ortak Mekanizması'nın 4. toplantısı Ankara'da yapıldı. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç'ın ev sahipliğindeki toplantının ardından; İsveç'in üçlü muhtırada yer alan taahhütler bağlamında attığı adımların ele alındığı açıklandı.
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