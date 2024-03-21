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Ankara’da korkutan yangın! A Haber olay yerinde

ahaber.com.tr
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Giriş: 21.03.2024 11:27
Son dakika haberleri... Ankara'nın Altındağ ilçesindeki Demirciler Sitesi'nde bir iş yerinde yangın çıktı. Olay yerine giden A Haber ekibinden Kübra Bal detayları aktardı.
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Korkutan yangın! A Haber olay yerinde
Korkutan yangın! A Haber olay yerinde
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