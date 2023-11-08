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Ankara’da “Kıbrıs Gerçekleri” sergisi! Döneme ait çok sayıda fotoğraf var

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Giriş: 08.11.2023 16:07
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının desteğiyle Ankara'da "Kıbrıs Gerçekleri" sergisi açıldı. Kıbrıs'taki mezalime son veren Kıbrıs Barış Harekatı’na kadar yaşananların ele alındığı sergi, 24 Kasım'a kadar ziyaret edilebilecek.
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