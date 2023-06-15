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Ankara’da Kemal Kılıçdaroğlu – Ekrem İmamoğlu görüşmesi

A Haber
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Giriş: 15.06.2023 09:38
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Ekrem İmamoğlu Ankara'da bir araya geldi. Yaklaşık iki saat süren görüşmede İmamoğlu'nun, genel başkanlık için yola çıktığını Kılıçdaroğlu'na ilettiği konuşuluyor. CHP Grup Başkanı Özgür Özel de ilk kez net ifadelerle "adayım" dedi. CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'dan da dikkat çeken açıklamalar geldi. İlter Yeşiltaş ayrıntıları aktardı.
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