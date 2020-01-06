BİZE ULAŞIN
06.01.2020
Ankara'da kar yağışı ulaşımı vurdu!
Başkentte, sabah saatlerinde bastıran kar, araç ve yaya ulaşımını olumsuz etkiledi. Araçlar yolda kaldı. CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve ekibinin duyarsızlığı ise pes dedirtti. Vatandaşlar tuzlama çalışmalarının yapılmamasından şikayet etti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.