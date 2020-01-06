Ankara'da kar yağışı ulaşımı vurdu!

Başkentte, sabah saatlerinde bastıran kar, araç ve yaya ulaşımını olumsuz etkiledi. Araçlar yolda kaldı. CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve ekibinin duyarsızlığı ise pes dedirtti. Vatandaşlar tuzlama çalışmalarının yapılmamasından şikayet etti.