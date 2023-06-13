Ankara’da İsveç için kritik toplantı! 4’lü zirve Çarşamba günü Külliye’de yapılacak

Türkiye, Finlandiya, İsveç ve NATO heyetlerinin yer alacağı Daimi Ortak Mekanizma'nın 4. toplantısı yarın Külliye'de gerçekleştirilecek.İsveç'in NATO üyeliği için önem taşıyan toplantıya Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç ev sahipliği yapacak.

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