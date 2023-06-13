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Ankara’da İsveç için kritik toplantı! 4’lü zirve Çarşamba günü Külliye’de yapılacak

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Giriş: 13.06.2023 08:59
Türkiye, Finlandiya, İsveç ve NATO heyetlerinin yer alacağı Daimi Ortak Mekanizma'nın 4. toplantısı yarın Külliye'de gerçekleştirilecek.İsveç'in NATO üyeliği için önem taşıyan toplantıya Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç ev sahipliği yapacak.
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