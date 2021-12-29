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Ankara’da gündem yoğun! Dev proje açılacak, kritik toplantılar yapılacak

A Haber
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Giriş: 29.12.2021 08:49
Erzurum'un Uzundere ilçesinde yer alan ve bu kenti Artvin'e bağlayıp Gürcistan üzerinden Kafkaslar'a kadar uzanan Erzurum-Artvin kara yolundaki Pirinkayalar Geçidi'nde yapılan 2246 metre uzunluğundaki tünelin yapımı tamamlandı. Türkiye ile Kafkaslar'ı birbirine bağlayan kışın keskin ve dik virajlarıyla sürücülerin korkulu rüyası olan Pirinkayalar Geçidi'nde yapılan tünel, bugün Başkan Erdoğan'ın video konferansla katılacağı törenle hizmete açılacak. Öte yandan Başkan Erdoğan AK PARTİ MKYK ve MYK toplantılarına başkanlık edecek. Merkez Bankası, 2022 yılı Para ve Kur Politikası'nı açıklayacak. Kripto para sektör temsilcileri Bugün Meclis'e geliyor. Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanıyor. Yeni yıl öncesi kredi ve burs ödemeleri başladı. Ankara’nın yoğun gündeminin detaylarını A Haber Ankara editörü Arzu Fidanverdi anlattı.
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