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Ankara’da geri dönüşüm tesisindeki yangın 16 saatte kontrol altına alındı

ahaber.com.tr
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Giriş: 04.04.2024 09:22
Ankara Yenimahalle Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir geri dönüşüm tesisinde atıl durumdaki lastiklerinin bulunduğu alanda yangın çıktı. Havadan ve karadan müdahale edilen yangın 16 saat sonra kontrol altına alınabildi. Detayları A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı.
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