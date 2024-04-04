05 Nisan 2024, Cuma
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Ankara’da geri dönüşüm tesisindeki yangın 16 saatte kontrol altına alındı
Ankara Yenimahalle Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir geri dönüşüm tesisinde atıl durumdaki lastiklerinin bulunduğu alanda yangın çıktı. Havadan ve karadan müdahale edilen yangın 16 saat sonra kontrol altına alınabildi. Detayları A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı.