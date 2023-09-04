04 Eylül 2023, Pazartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Ankara'da F-4 uçağının yakıt tankı otoparka düştü! MSB'den flaş açıklama! İşte düşme anları
Son dakika haberine göre Ankara'da bir F-4 uçağının yakıt tankı, otoparkta park halindeki araçların üzerine düştü. Milli Savunma Bakanlığından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Uçak emniyetli bir şekilde Eskişehir meydana iniş yapmıştır. Olayda can kaybı ve yaralı bulunmamaktadır." denildi.