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Ankara'da F-4 uçağının yakıt tankı otoparka düştü! MSB'den flaş açıklama! İşte düşme anları

A Haber
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Giriş: 04.09.2023 12:56
Son dakika haberine göre Ankara'da bir F-4 uçağının yakıt tankı, otoparkta park halindeki araçların üzerine düştü. Milli Savunma Bakanlığından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Uçak emniyetli bir şekilde Eskişehir meydana iniş yapmıştır. Olayda can kaybı ve yaralı bulunmamaktadır." denildi.
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