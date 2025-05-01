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Ankara’da doktorun sahiplendiği köpekler ortada yok! Deney için mi kullanıldı?

Ankara’da doktorun sahiplendiği köpekler ortada yok! Deney için mi kullanıldı?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 01.05.2025 08:45
Güncelleme:01.05.2025 08:45
Ankara'da bir doktor, iddia o ki; son bir ayda 11 köpek sahiplendi. Ama ona hayvanları verenlere tek bir fotoğraf bile atmadı. Şüphelenen hayvanseverler doktorun evine gitti. Sahiplendirdikleri köpekleri görmek bir yana üstüne bir de darp edildiler. Sonrasında ortaya korkunç iddialar atıldı. İddiaya göre; o doktor köpekleri deney için kullanıyordu. Ve sahiplendiği hayvanların hepsini öldürmüştü.
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Ankara’da doktorun sahiplendiği köpekler ortada yok! Deney için mi kullanıldı?
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