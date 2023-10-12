12 Ekim 2023, Perşembe
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Ankara'da diplomasi trafiği! Başkan Erdoğan rehine siviller için devrede
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bölgede gerginliğin daha fazla tırmanmaması için açıklamalar yaparken, rehineler için müzakere sürecinin yürütülmesi talimatı verdiği öğrenildi. Başkan Erdoğan'ın müzakere talimatı sonrası Hamas, İsrailli bir kadını iki çocuğuyla beraber serbest bıraktığını açıkladı. O anlara ilişkin görüntüler paylaşıldı.