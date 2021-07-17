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Ankara'da DEAŞ operasyonu! Gözaltına alınan 9 şüpheliden 2'si tutuklandı

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Giriş: 17.07.2021 16:09
Ankara'daki DEAŞ operasyonu sonucu gözaltına alınan şahıslardan 2'si tutuklandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı terör suçları soruşturma bürosunca yürütülen soruşturmada İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlükleri çalışanlarından oluşan uluslararası risk analiz birimince DEAŞ’ın çatışma bölgelerindeki üyeleriyle irtibatlı olan yabancı uyruklu kişiler belirlendi. Gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonla 8’i Irak, birisi Suriye uyruklu olmak üzere 9 kişi yakalandı. Ayrıntıları Ankara'dan A Haber muhabiri Murat Sekban aktardı.
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