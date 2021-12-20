20 Aralık 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Ankara’da DEAŞ operasyonu: 12 şüpheli yakalandı

Ankara’da DEAŞ operasyonu: 12 şüpheli yakalandı

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 20.12.2021 13:22
Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan yılbaşı nedeniyle çalışmalarını hızlandırdı. Çatışma bölgelerindeki DEAŞ terör örgütü mensuplarıyla irtibatlı oldukları belirlenen 15 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Şafak vakti eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda, 12 kişi gözaltına alındı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Ankara’da DEAŞ operasyonu!
Ankara’da DEAŞ operasyonu!
Ermenistan ile normalleşme süreci! Flaş açıklama
Ermenistan ile normalleşme süreci! Flaş açıklama
TÜSİAD hükümeti hedef aldı!
TÜSİAD hükümeti hedef aldı!
Ankara’da DEAŞ operasyonu!
Ankara'da DEAŞ operasyonu!
CHP MYK toplanıyor
CHP MYK toplanıyor
Bütçe görüşmelerinde hafızada kalanlar!
Bütçe görüşmelerinde hafızada kalanlar!
400 yerleşim yerinin yolu kapandı!
400 yerleşim yerinin yolu kapandı!
Zehir-2 Operasyonu başladı!
Zehir-2 Operasyonu başladı!
Kavga büyüyor! İYİ Parti ne diyecek?
Kavga büyüyor! İYİ Parti ne diyecek?
TÜSİAD’a iki kelimelik cevap!
TÜSİAD'a iki kelimelik cevap!
Memur ve emekli zammı ne olacak?
Memur ve emekli zammı ne olacak?
TÜSİAD’ın kirli hedefi: Dolarizasyon peşindeler!
TÜSİAD'ın kirli hedefi: Dolarizasyon peşindeler!
Daha Fazla Video Göster