20 Aralık 2021, Pazartesi
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Ankara’da DEAŞ operasyonu: 12 şüpheli yakalandı
Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan yılbaşı nedeniyle çalışmalarını hızlandırdı. Çatışma bölgelerindeki DEAŞ terör örgütü mensuplarıyla irtibatlı oldukları belirlenen 15 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Şafak vakti eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda, 12 kişi gözaltına alındı.