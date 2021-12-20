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Ankara'da DEAŞ operasyonu: 12 şüpheli yakalandı

İHA
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Giriş: 20.12.2021 10:44
Ankara'da yılbaşı öncesi DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 12 şüpheli yakalandı. Haklarında YTS olarak işlem yapılacak şahıslar, TEM Şube Müdürlüğündeki sorguları sonrası sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresine teslim edileceği öğrenildi.
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