02 Şubat 2023, Perşembe
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Ankara'da 'Cumhur' zirvesi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan MHP Lideri Devlet Bahçeli ile görüşecek
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya gelecek. Görüşmede, seçim süreci ve siyasetteki son gelişmelerin ele alınması bekleniyor. Bahçeli'nin konutunda gerçekleşecek görüşmenin saati belli oldu.