13 Ekim 2021, Çarşamba
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Ankara'da CHP'li Mansur Yavaş'a tepki büyüyor! 87 milyonluk asfalt vurgunu! Vatandaş isyan etti
CHP'li Mansur Yavaş'ın Belediye Başkanlığı yaptığı Ankara'da gün geçmiyor ki halk isyan etmesin. Çamlıdere'ye bağlı köylerde yaşayanlar kışın dökülen asfalt nedeniyle yollarının perişan olduğunu dile getirdi. Birçok çukurun oluştuğu yolların ardından akıbeti araştırılan durumdan 87 milyonluk asfalt vurgunu çıktı.