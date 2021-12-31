Ankara’da CHP yönetiminde kaybedilen 3 yıl

2021 yılını geride bırakırken, CHP'li belediyelerin hizmet karnesi bu yıl da zayıflarla dolu. Ankara CHP yönetiminde bir yılı daha kaybetti. Ankara Büyükşehir Belediyesi 2021 yılında da usülsüzlüklerle, yapılmayan yatırımlarla, adrese teslim ihalelerle ve milyonlarca lira kamu zararıyla anıldı. Mağdur olan yine vatandaştı.

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