Ankara’da ByLock operasyonu! Kamuya sızmak için çalışma evleri oluşturmuşlar

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri FETÖ/PDY'ye silahlı terör örgütüne yönelik gerçekleştirdiği operasyonda 48 kişi gözaltına aldı. Mali Şube ekipleri, FETÖ haberleşme programı ByLock incelemesinde ‘BAHAR’ kod isimli örgüt yöneticisi B.G.’nin çalışma evlerinden sorumlu olduğu belirlenirken, yazışmalarında 14 çalışma evi irtibatlı olduğu tespit edildi. Bu evlere bulundukları sokak ismi, apartman adı ile uyumlu kod isimler verdikleri anlaşılırken evlerde kalanlara sınav sorularını vererek kamu kurumlarına girmelerini sağladıkları anlaşıldı.